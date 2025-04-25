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MLB／大谷翔平陷低潮 貝茲送上暖心四字：他也是人
迎接女兒誕生、初為人父的道奇球星大谷翔平，結束兩天陪產假後至德州出賽，但近三場比賽手感欠佳，12打數僅敲出1支安打，陷入打擊低潮，道奇隊友貝茲（Mookie Betts）提出暖心的四字相挺「他也是人」。
「我想我們太習慣他從來不會有低潮。」貝茲解釋：「但他也跟我們一樣是人，也會有低落的時候，但我們比較不常看到這一面。」
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也指出，大谷翔平看球不如以往清楚，有點想要做得太好，反而太過用力，但也有選到一些保送。
大谷翔平也可能單純對小熊隊打得不順手，美國時間4月11日起與小熊隊的三連戰，大谷翔平12打數也僅敲出1支安打，而這次道奇隊與小熊隊的二連戰，他是9打數1安打，加上陪產後回來第一場對遊騎兵隊是3打數無安打。
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