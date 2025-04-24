MLB／台美混血「費仔」手感急凍！代打吞2K已15打數無安打

勇士隊台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今日替補上陣，但2次打擊機會都吞K，打擊率持續下探，目前是低迷的0.050，依舊未能走出低潮。本季他出賽10場共20打數，僅僅只有1支安打，吞了7次三振。

勇士今日主場迎戰紅雀隊，費爾柴德從板凳出發接替克蘭尼奇（Jarred Kelenic），7局下半代打上場，最後被一顆伸卡球定在原地，站著吞K；8局下半費爾柴德再度獲得打擊機會，結果還是被三振。

費爾柴德春訓時狀況低迷，遭到紅人DFA，最後被勇士以現金換得。 法新社

費爾柴德近期陷入嚴重低潮，目前已累計15打數無安打，打擊率是探底的0.050，上一次敲安是美國時間4月5日對戰馬林魚隊代打敲安。今天勇士在8下靠著懷特（Eli White）的關鍵3分砲奠定勝基，終場以4：1成功守住主場。

費爾柴德春訓從紅人隊起步，但狀況不佳遭到DFA，不過開季不久就發生勇士外野手普洛法（Jurickson Profar）因藥檢未過遭到禁賽80場，球團便緊急以現金從紅人要來費爾柴德支援外野。