MLB／台美混血「費仔」手感急凍！代打吞2K已15打數無安打
勇士隊台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今日替補上陣，但2次打擊機會都吞K，打擊率持續下探，目前是低迷的0.050，依舊未能走出低潮。本季他出賽10場共20打數，僅僅只有1支安打，吞了7次三振。
勇士今日主場迎戰紅雀隊，費爾柴德從板凳出發接替克蘭尼奇（Jarred Kelenic），7局下半代打上場，最後被一顆伸卡球定在原地，站著吞K；8局下半費爾柴德再度獲得打擊機會，結果還是被三振。
費爾柴德近期陷入嚴重低潮，目前已累計15打數無安打，打擊率是探底的0.050，上一次敲安是美國時間4月5日對戰馬林魚隊代打敲安。今天勇士在8下靠著懷特（Eli White）的關鍵3分砲奠定勝基，終場以4：1成功守住主場。
費爾柴德春訓從紅人隊起步，但狀況不佳遭到DFA，不過開季不久就發生勇士外野手普洛法（Jurickson Profar）因藥檢未過遭到禁賽80場，球團便緊急以現金從紅人要來費爾柴德支援外野。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言