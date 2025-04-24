MLB／白襪明星左投培瑞茲手臂不適退場 美媒：恐整季報銷
根據ESPN報導，這個休賽季從教士隊轉戰白襪隊的左投培瑞茲（Martin Perez）因為屈肌腱拉傷而進入傷兵名單，雖然不需要進行TJ手術，但根據消息人士透露給ESPN，培瑞茲很有可能整季報銷。
今年34歲的培瑞茲從16歲就進入美國職棒體系，2012年在遊騎兵隊登上大聯盟，2019轉戰雙城隊，2020則改為效力紅襪隊，後續一度回鍋遊騎兵，不過2023至2024年他則輾轉於海盜與教士隊，休賽季則被白襪簽下。
白襪總經理凡納伯（Will Venable）則說：「他正在繼續接受評估，我們會對他進行治療，並希望他能在夏天的尾聲回到球場。」，培瑞茲在4月18日以3：10輸給紅襪隊的比賽中投了3局，之後因傷退場，並在第2天被列入了15天傷病名單。週一他被轉入60天傷病名單。
培瑞茲曾在2022年入選全明星，2013、2016、2017、2019、2022與2023年培瑞茲都奪下過雙位數勝投，本季目前為1勝1敗，防禦率3.15，生涯則累計91勝88敗，防禦率4.43的成績。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言