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MLB／白襪明星左投培瑞茲手臂不適退場 美媒：恐整季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪隊的左投培瑞茲進入傷兵名單，根據消息人士透露給ESPN，很有可能整季報銷。 路透
白襪隊的左投培瑞茲進入傷兵名單，根據消息人士透露給ESPN，很有可能整季報銷。 路透

根據ESPN報導，這個休賽季從教士隊轉戰白襪隊的左投培瑞茲（Martin Perez）因為屈肌腱拉傷而進入傷兵名單，雖然不需要進行TJ手術，但根據消息人士透露給ESPN，培瑞茲很有可能整季報銷。

今年34歲的培瑞茲從16歲就進入美國職棒體系，2012年在遊騎兵隊登上大聯盟，2019轉戰雙城隊，2020則改為效力紅襪隊，後續一度回鍋遊騎兵，不過2023至2024年他則輾轉於海盜與教士隊，休賽季則被白襪簽下。

培瑞茲生涯從遊騎兵發跡，目前已累計超過14個球季。 美聯社
培瑞茲生涯從遊騎兵發跡，目前已累計超過14個球季。 美聯社

白襪總經理凡納伯（Will Venable）則說：「他正在繼續接受評估，我們會對他進行治療，並希望他能在夏天的尾聲回到球場。」，培瑞茲在4月18日以3：10輸給紅襪隊的比賽中投了3局，之後因傷退場，並在第2天被列入了15天傷病名單。週一他被轉入60天傷病名單。

培瑞茲曾在2022年入選全明星，2013、2016、2017、2019、2022與2023年培瑞茲都奪下過雙位數勝投，本季目前為1勝1敗，防禦率3.15，生涯則累計91勝88敗，防禦率4.43的成績。

培瑞茲 白襪

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