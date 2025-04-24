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MiLB／鄭宗哲連5場敲安還演盜壘 林維恩5局失3分

中央社／ 台北24日電
鄭宗哲在小聯盟連五場敲安。 美聯社
鄭宗哲在小聯盟連五場敲安。 美聯社

美職匹茲堡海盜隊小聯盟3A台灣好手鄭宗哲今天3打數敲出1支二壘安打，連5場出賽有安打演出，手感火燙，還跑出1次盜壘成功；運動家隊1A投手林維恩則是先發投5局失3分。

海盜隊3A今天對上雙城隊3A的賽事，鄭宗哲先發打第9棒、守游擊，2局上首打席0好2壞時鎖定到直球，敲出中間方向二壘安打；4局上遭到三振，6局上靠著野手選擇上壘，隨後跑出本季第2次盜壘成功。

終場海盜隊3A以4比2擊退雙城隊3A，總計鄭宗哲3打數敲出1支安打，在3A連續5場出賽有安打演出，目前打擊率3成23。

另外，運動家隊1A的林維恩今天先發對上水手隊1A，1局上演出3上3下，2局上被敲出2支一壘安打，不過最後用滾地球化解危機，沒有失分；3局上被敲出2分砲之後，再被敲陽春砲，失掉3分；4局上游擊手發生失誤，林維恩再被敲安打，不過飆出三振之後，再讓對方擊出雙殺打。

5局上1出局後林維恩被敲一壘安打，接著連飆2次三振，順利解決。總計林維恩用75球投5局，被敲出7支安打，送出3次三振，失掉3分。最終運動家隊以8比11落敗，林維恩無關勝敗，本季目前防禦率2.12。

林維恩 運動家

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