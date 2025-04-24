MLB／遊騎兵明星游擊手席格又受傷！手感逐漸加溫卻進傷兵

遊騎兵隊今日宣布，陣中明星游擊手席格（Corey Seager）因為右腿拉傷，將進10天傷兵名單，2屆金手套老將亞莫德（Nick Ahmed）將取代席格的位置，他在4月初與遊騎兵簽下小聯盟約。

席格的傷勢出現在昨日對陣運動家隊的比賽，在比賽中段打擊時，跑向一壘的途中突然面色痛苦，扶著自己的大腿，而這也不是席格第1次面臨這個問題，他在2023賽季因左腿拉傷缺席了31場比賽。 2019年希格在效力道奇隊期間也因同樣的傷勢休息了近1個月。

"It's not something we think that will be too long."@Rangers manager Bruce Bochy comments on the status of Corey Seager🔊#AllForTX https://t.co/pLLWKx5kHB pic.twitter.com/JantlWAKvG — Victory+ (@victoryplustv) 2025年4月24日

不僅如此，席格去年9月還遭遇疝氣，雖然是老毛病，但他選擇動刀治療，因此缺席了9月後的賽事，今年春訓才剛回歸，沒想到又受傷勢困擾

席格生涯入選過5次全明星，且本賽季他打出了高檔表現，出賽21場打出了139OPS+、4支全壘打和6分打點。席格最近表現特別出色，在最近25個打數中中，打擊率達到0.400，有10支安打。