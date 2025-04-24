MLB／卡洛爾雙響砲登上大聯盟全壘打王！響尾蛇延長賽輸光芒

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）再度爆發，今天對陣光芒隊上演單場雙響砲，累積9轟登上大聯盟全壘打王。不過響尾蛇在延長賽11局以6：7輸球。

卡洛爾首局首打席就將球轟出右外野打牆，幫助響尾蛇先馳得點。7局下3：4落後，卡洛爾又掃出中外野方向超前2分砲。

不過8局上光芒靠著連3支安打追成5：5平手，11局上光芒邁斯納（Kameron Misner）和狄亞茲（Yandy Diaz）各敲出一支帶有1分打點的長打，取得7：5領先。

11局下響尾蛇湯瑪斯（Alek Thomas）敲安追回1分，卡洛爾在1出局一、三壘有人時上場，對手4顆壞球送他上壘，下一棒帕多摩（Geraldo Perdomo）擊出雙殺，結束比賽。

卡洛爾總計5打數2安打，包含2轟，有3打點和1保送，打擊率上升至0.327，整體攻擊指數（OPS）1.097全大聯盟第4，累積9發全壘打，與水手隊羅利（Cal Raleigh）和運動家隊索德史東（Tyler Soderstrom）並列全壘打王。

Corbin Carroll crushes a leadoff home run. 💥 pic.twitter.com/5InxUpJX7T — MLB (@MLB) 2025年4月24日