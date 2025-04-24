MiLB／林維恩單局挨2轟「無雙」破功 鄭宗哲連5場敲安

台灣小將林維恩在旅美第4場出賽體驗到挨轟滋味，單場被敲7支安打、丟掉3分也寫下新高，不過5局失3分的表現一度取得勝投資格，在後段牛棚放火後退居無關勝敗；而海盜隊3A的鄭宗哲則是以長打延續連5場敲安手感。

效力運動家隊小聯盟1A的林維恩，今天面對水手隊1A先發，前2局沒有掉分，然而3局上被敲3支安打，包含瑟萊斯丁（Felnin Celesten）的兩分砲、卡瓜納（Jose Caguana）的陽春砲，第4局出現安打、失誤但以雙殺化解，第5局則適用熟悉的三振抓到最後2個出局數。

林維恩今天以75球投完5局，其中54顆好球，被敲7支安打丟掉3分，另有3次三振，沒有四壞保送，三振數減少以及被敲安打的數量增加，與過去3場出賽差異不小，存在著測試球路的可能性。

林維恩前3場在1A登板，合計12局僅失1分，投出24次三振，被敲6支安打集中在美國時間4月11日的先發，另2場出賽都未被敲安，今天之後防禦率從0.75「暴增」至2.12。

林維恩退場後，球隊在5局下攻進4分，將比數逆轉為6：3，然而6局上、7局上合計丟掉8分，讓林維恩無緣勝投。

鄭宗哲今天面對雙城隊3A先發游擊手、第9棒，首打席就在2局上敲出二壘安打，擊球初速103.4哩（約166公里），接著第2打席遭到三振，第3打席靠野手選擇上壘後演出盜壘成功，鄭宗哲3打數1安打，打擊率3成23，海盜隊以4：3勝出。

老虎隊3A的李灝宇今天對戰皇家隊3A，先發二壘手、第3棒，雖然3打數無安打，不過3局下的高飛犧牲打幫助球隊取得3：2領先，最終也以8：4獲勝。