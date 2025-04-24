MLB／史奈爾傳接球還是不對勁！ 道奇教頭：我不擔心

道奇隊休賽季以5年1.82億美元從巨人隊網羅2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），不過他周二傳接球時感到不適，因此暫停訓練幾天，目前他因肩膀發炎被列入15天傷兵名單。

「史奈爾在傳接球時感覺不太對勁。」道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）當地時間周三晚上，對小熊隊比賽前透露史奈爾傷勢，「所以我們現在打算讓他慢慢來，暫停投球幾天，等回到主場後再進一步檢查。」

32歲的史奈爾本季至今出賽2場，戰績1勝0敗，自責分率為2.00。羅伯茲表示目前他不感到擔心，「我們向史奈爾傳達的訊息是：重點是之後的表現，如果有任何不適，就不要勉強自己。」羅伯茲透露史奈爾自己也不擔心。

另名強投葛拉斯諾也因為腿部傷勢無法出賽，不過教頭並不擔心。 美聯社

道奇休賽季簽下佐佐木朗希後，賽季初投手陣容深度不錯，但現在深度正面臨考驗。除史奈爾外，強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）周日對遊騎兵隊的比賽也因小腿抽筋傷退場，不過葛拉斯諾預計仍能按計畫，於當地時間周日出戰海盜隊。