MLB／被釋出1個月又回歸 小熊簽回WBC義大利國手強化內野
內野手羅培茲（Nicky Lopez）是2023年經典賽義大利國手，他日前遭天使隊DFA，今天被小熊隊以1年大聯盟合約簽下。季初他原本效力天使，但在奈托（Zach Neto）回歸後，天使便將羅培茲裁掉，如今羅培茲加盟小熊，能填補中線防守。
羅培茲本季在天使出賽5場，只有6打數，沒敲出安打。另外，他還有1次投球紀錄，3月28日對戰白襪隊大幅落後時登板，投了0.1局，投出1次保送，沒有掉分。
值得一提的是，羅培茲季前春訓時就效力於小熊，並且繳出.450/.542/.550超高檔打擊三圍，不過他仍被小熊釋出。小熊近期將陷入大低潮的頭號新秀蕭爾（Matt Shaw）下放3A，因此又將羅培茲延攬回來。
羅培茲曾在2023年隨義大利來到台灣參加世界棒球經典賽（WBC），18打數擊出5支安打，帶有2分打點，以鎮守游擊大關為主。面對中華隊時，從江少慶手中強迫取分成功，面對陳禹勳也曾掃出帶有1分打點的安打。
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