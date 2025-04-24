MLB／7局好投追平陳偉殷紀錄 菅野智之談首局挨轟很合理

加入大聯盟金鶯隊的日籍投手菅野智之持續繳出優質先發，今天面對國民隊投7局失3分，然而最終球隊3：4輸球，菅野智之無關勝敗，連兩場投滿7局以上且沒有投出四壞球，是金鶯近10年來第4人，其中1人包含台灣左投陳偉殷。

菅野智之失分集中在1局下，開局就被伍德（James Wood）敲出陽春砲，2出局後又被連敲2安，包含貝爾（Josh Bell）的兩分砲，但隨後就回穩一路投完7局，總共被敲5支安打，有1次三振、沒有四壞保送。

賽後，菅野回顧比賽時表示：「我只是意識到不要失去鬥志，仔細地投每一球。（首局）因為球數落後而被擊出安打，這也是合理，我認為這是主要原因。」

「巴爾的摩太陽報」的記者威力奇（Matt Weyrich）指出，菅野智之連續兩場先發7局以上且無保送，是隊史近10年的第4人，前面分別是2015年陳偉殷、2019年米恩斯（John Means）、2024年伯恩斯（Corbin Burnes）。

對於連續兩場投滿7局，菅野說：「既然上場投球，就希望能投長局數。正因如此，我認為首局的失分很可惜。之後能夠成功回穩，狀態也逐漸提升，也沒有四壞球出現。」

能夠有效率地取得出局數，菅野解釋說：「我想最大的原因是，賽前會和投手教練及捕手仔細地討論，並將討論內容牢記在腦海中，局間休息時也會確實地溝通後再上場。」