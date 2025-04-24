MLB／火箭人之子遭費城人DFA 讓出名單空間給大齡菜鳥

7屆塞揚獎得主「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子柯迪（Kody Clemens）今天遭費城人隊DFA，以騰出空間給從傷兵名單回歸的「大齡菜鳥」威爾森（Weston Wilson）。本季柯迪僅出賽7場，沒有敲出安打，獲得1次保送。

費城人也宣布陣中左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先前對陣大都會隊比賽時，發生手臂緊繃症狀，現已無大礙，無需接受核磁共振檢查，球團目前安排他跳過1次輪值，讓他獲得充分休息。

現年28歲的柯迪具有內外野工具人特性，本季他出賽7場，6場是代打，打擊成績為6打數0安打。柯迪在大聯盟4個球季累積打擊率為0.197，共擊出14支全壘打與58分打點。

威爾森則是在春訓期間因傷被放入10天傷兵名單，現已痊癒並歸隊，他28歲才初登大聯盟。目前在1A與3A的復健賽中共出賽10場，打擊率為0.158，並貢獻2分打點。另名傷兵左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）也已開始實戰，將視桑契斯的狀況決定是否上大聯盟支援。