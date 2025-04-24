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MLB／大谷翔平敲當爸首安但得點圈2支0 道奇2連敗小熊
道奇隊日本球星大谷翔平敲出當爸爸後的第1支安打，然而小熊隊依舊用更強大的火力壓制，以7：6擊敗道奇隊，連兩天在打擊大戰中以1分差勝出。
大谷翔平在美國時間18日請假待產，迎接長女的出生，缺席2場比賽後，回歸的2場比賽合計7打數無安打，今天首打席也敲出飛球出局，合計8打數未敲安。
不過3局上大谷翔平面對先發左投柏伊德（Matthew Boyd），在2好0壞下成功敲出右外野的一壘安打，終結近期安打荒，也製造滿壘攻勢，道奇隊該局靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）的適時安打敲回2分，先馳得點。
然而小熊隊4局下就靠阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的三分砲逆轉戰局，5局上雖然貝茲（Mookie Betts ）敲安追平、赫南德茲2分砲要回領先，但5局下小熊隊又是一輪猛攻得到4分，而道奇隊在6局上帕赫斯（Andy Pages）陽春砲後就沒有攻勢。
大谷翔平今天總計5打數1安打，雖然終結了當爸爸後無安打的乾旱期，但第5、第6局都在得點圈有人時敲出飛球出局，9局上最後打席吞下三振，打擊率下滑到2成61。
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