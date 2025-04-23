MLB／克蕭第2場復健賽飆4K 遭皇家頭號新秀連敲2安
邁入在道奇隊第18個球季的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）今年雖因傷無緣大聯盟開季，但上週他在道奇3A投了3局的復健賽，今天他於2A再度登板復健，主投3局失1分，附帶4次三振。
克蕭今天以先發角色登板隊上皇家隊2A，先發3局失1分，連2周完成復健賽進度，維持調整節奏。目前在大聯盟還有3000次三振的紀錄正在等著克蕭，還差32次三振即可達標，若按照目前進度調整，克蕭有望在5月中下旬重返大聯盟。
不過今天在面對皇家農場頭號新秀卡利亞諾內（Jac Caglianone），克蕭就是無法解決，甚至在首局三壘有人的情況下，首打席就打出全壘打牆邊的二壘安打，帶有1分打點，隨後在第2打席又被擊出一壘安打，
根據大聯盟官網報導，克蕭覺得自己腳趾的狀況可能還比手臂的狀態差了一點。如果依照進度，克蕭可以在5月底離開60天傷兵名單，但屆時還需要評估，就算離開了傷兵名單，也不確定能否馬上回到大聯盟。
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