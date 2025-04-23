MLB／運動家首輪大物火速升級！選秀到上大聯盟僅花283天
運動家隊昨日宣布，將2024年選秀第1輪第4順位的新秀克爾茲（Nick Kurtz）拉上大聯盟，他僅在小聯盟出賽32場就獲得大聯盟出登板的機會，同時也是2024年當屆選秀第3位登上大聯盟的選手。他在運動家3A出賽20場，繳出7轟，OPS1.040的高檔表現，獲評農場排名第2。
根據大聯盟官網報導，克爾茲從被選中到進入大聯盟僅花了283天，他將成為運動家隊史第6快的球員，但運動家相信他有能力擔當這個成就。根據球探分析，克爾茲展現超齡的選球技巧，且在大學時期就擁有強大的力量，這些都幫助他在小聯盟取得一席之地。
運動家總經理福斯特（David Forst）對克爾茲有高度評價，「我認為他是個很沈穩的人」，並表示即便去年在2A遭遇傷勢，克爾茲也能處之泰然。
「我的努力才讓我走到今天。現在，我要考慮的是每天都做一些事情來幫助球隊獲勝。」，克爾茲展現強烈的求勝心。但克爾茲的一壘守位正好跟目前隊上的大聯盟全壘打王索德史東（Tyler Soderstrom）重疊，但運動家表示，索德史東可能將移防左外野。
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