MLB／教士新同學皮維塔再繳7局無失分 與球隊共享特殊紀錄

教士隊以2：0取得今日作客老虎隊主場的賽事勝利，先發投手皮維塔（Nick Pivetta）再度繳出好表現，雖然老虎先發弗列爾提（Jack Flaherty）主投6局僅失2分，但皮維塔則是7局無失分力壓前者奪勝，皮維塔的高檔表現也為他寫下一項難得紀錄。

根據大聯盟官網報導，若加上這場比賽，皮維塔是教士隊史首位在球隊前5場先發有3場無失分的球員，皮維塔受訪時也不居功：「顯然我有很棒的隊友與很棒的捕手，教練也幫助了我很多，我對我們隊伍有信心。」

席爾特表示，休賽季他就已經鎖定皮維塔，很開心能延攬他。 美聯社

教士教頭席爾特（Mike Shildt）也非常滿意，他坦言，休賽季在談論補強時，他一眼就看中了皮維塔，「很幸運我們能擁有皮維塔。」，此外，今天的比賽也是教士本季第7場完封對手的比賽，也讓他們成為大聯盟史上第7支在前24場比賽取得7場完封的球隊。

皮維塔分享自己的投球策略，他說道：「攻擊好球帶非常重要，讓打者感到壓力。」，席爾特則說：「他是一名優秀的競爭對手，他的經驗和實力都恰到好處。他現在的處境很好。功勞全都歸於皮維塔。」