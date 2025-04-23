聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平升格人父後7支0 道奇教頭：看球不像以前清楚
大谷翔平日前請陪產假，回歸後近7打數沒有安打，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）罕見指出大谷狀態不佳。
大谷女兒在台灣時間19日誕生，回歸首戰3支0，選到1保送；今天4打數槓龜，靠失誤和保送上壘、跑回2分。
大谷回歸後2場比賽總計7打數0安打，本季打擊率下滑至0.264，整體攻擊指數（OPS）0.872。
對於大谷翔平的狀況，羅伯茲表示，「他看球不像以前那麼清楚，目前狀態真的有點不對勁。」不過羅伯茲也樂觀看待，「我對翔平並不太擔心，他會沒事的，只是最近幾場看起來，專注力有點不在。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言