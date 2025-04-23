MLB／大谷翔平升格人父後7支0 道奇教頭：看球不像以前清楚

大谷翔平日前請陪產假，回歸後近7打數沒有安打，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）罕見指出大谷狀態不佳。

大谷女兒在台灣時間19日誕生，回歸首戰3支0，選到1保送；今天4打數槓龜，靠失誤和保送上壘、跑回2分。

大谷回歸後2場比賽總計7打數0安打，本季打擊率下滑至0.264，整體攻擊指數（OPS）0.872。

對於大谷翔平的狀況，羅伯茲表示，「他看球不像以前那麼清楚，目前狀態真的有點不對勁。」不過羅伯茲也樂觀看待，「我對翔平並不太擔心，他會沒事的，只是最近幾場看起來，專注力有點不在。」