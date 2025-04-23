MLB／大谷翔平生涯面對他10支0 今永昇太：只是10次的小奇蹟

小熊隊今天推出日本左投今永昇太先發對戰道奇隊，雖然今永主投5.2局被轟3發全壘打失5分（2分自責），但大谷翔平本場面對他3支0。大谷生涯對戰今永10支0，今永也對此發表看法。

大谷翔平首打席靠著小熊三壘手沃克曼（Gage Workman）失誤上壘，隨後2打席都遭到三振。這讓大谷生涯對戰今永的成績變成10支0，沒保送，吞下3K。

對於自己化身為大谷殺手，今永受訪時謙虛表示，「其實每次面對他這種偉大球員時，我都抱著『被打也是理所當然』的心態。也許就是這種想法，才讓我意外地壓制住他。這只是剛好發生10次的小奇蹟，搞不好接下來10次，他就敲10安也不一定。」

道奇今天7局打完領先3分，但8局下小熊塔克（Kyle Tucker）敲2分砲，9局下阿瑪亞（Miguel Amaya）陽春砲追平比數，10局下哈普（Ian Happ）敲出再見安打，幫助小熊拿下勝利。

對於如此戲劇性的比賽，今永表示，「我們贏過這種比賽，未來如果又遇到落後的情況，我想休息區的大家都會覺得『我們以前也這樣贏過，這次也可以再來一次』。」