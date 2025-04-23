MLB／明星終結者轉戰洋基卻頻頻放火 布恩：他只是運氣不好

洋基隊休賽季向釀酒人隊交易來明星終結者威廉斯（Devin Williams），但他目前出賽9場，防禦率是爆表的7.88，每局被上壘率也高達2.13，顯然狀況並不理想，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）卻說不必擔心。

「他仍然非常優秀，這就是我們親眼所見，他會沒事的。」布恩以上周威廉斯對光芒隊單局掉3分為例，他認為威廉斯只是運氣不好，若非三壘手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）發生傳球失誤，也不會給光芒反撲機會。

布恩接著表示，「威廉斯前幾天的運氣真是糟糕透了，我知道賽季初期往往會有很多雜音，但如果細看這次失利，我只能說某些時候不會讓你按計劃進行。」

威廉斯職業生涯前六個賽季防禦率為1.83，累積68次救援成功，於2022與2023年入選明星賽。