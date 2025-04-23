MLB／洋基史丹頓首次隨隊練打 未全力揮擊仍將球送到警戒區

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）春訓時因手肘傷勢進入傷兵名單，本季尚未有出賽紀錄，隨著復健持續進行，今天史丹頓首次回到球場進行打擊練習，藉由球的飛行來看自身恢復狀況。

史丹頓受訪時表示傷後都在室內練習，今天雖然不能全力揮擊，但首次回到球場練打，還是能將球打到全壘打牆前的警戒區，感覺不錯，比起剛受傷時幾乎沒有辦法揮棒，現在手肘恢復的狀況越來越好了。

據大聯盟官網報導，史丹頓上周已開始隨隊移動，他說道：「能夠和隊友一起行動，也是復健進度的一部分。」除了打擊與隨隊行動外，史丹頓也在復健菜單中加入跑步訓練，他把這次訓練稱作「臨時春訓」。

史丹頓強調一切例行事項都保持不變，「所以當我回來時，就不需要任何特別的安排，這是我現在唯一能為球隊貢獻的，保持參與，幫助大家。」雖然史丹頓的狀況尚不明朗，但洋基戰績仍維持高檔，目前14勝10敗美東龍頭。