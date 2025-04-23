MiLB／鄭宗哲回3A連4場有安打 打擊率達3成21

美職匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲近期打擊手感火燙，今天在小聯盟3A出賽，3打數敲出1支安打，回3A後連4場出賽有安打演出，另選到1次保送，目前在3A打擊率達3成21。

海盜隊3A今天與雙城隊3A交手的賽事，鄭宗哲先發打第9棒、擔任三壘手，2局上選到保送上壘，4局上敲出左半邊一壘安打，6局上擊出二壘方向滾地球出局，8局上擊出游擊飛球遭接殺。

總計鄭宗哲3打數敲出1支安打，選到1次保送，自19日從大聯盟回3A之後，連續4場出賽有安打演出，本季目前在3A出賽9場，打擊率達3成21。此戰最終海盜隊3A以4比16不敵雙城隊3A。

另外，運動家隊2A林家正今天在對水手隊2A的賽事中，先發蹲捕、擔任第9棒，不過3打數沒有敲出安打，本季目前打擊率0.048。