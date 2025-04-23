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MiLB／藤浪晉太郎0.1局4保送+3暴投 主場響起球迷嘲諷聲

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然本季受邀大聯盟春訓，但藤浪最終還是從小聯盟開季。 美聯社
雖然本季受邀大聯盟春訓，但藤浪最終還是從小聯盟開季。 美聯社

效力水手隊3A的火球男藤浪晉太郎，今天對戰太空人隊3A的比賽中控球大走鐘，登板0.1局竟送出4次保送，外加3次暴投，在幾乎投不出好球的狀況下遭到教練換下。

藤浪在6局上1出局三壘有人的情況下登板，當時雙方為0：0，雖然沒被擊出任何安打，但他只抓到1個飛球出局，在4個保送與3次暴投的離譜表現下丟了3分。總計他面對5名打者，投了24球，僅有6顆好球。

賽後藤浪在3A的防禦率飆升至13.50，本場最快球速約為97哩。藤浪季初雖然與大聯盟失之交臂，但3A開季表現穩定，曾連續4場無失分，不過自本月12日起，藤浪已連3場出賽掉分。

據日媒《Daily》報導，藤浪的表現讓主場一片譁然，甚至傳出「太誇張了」的嘲諷聲。藤浪退場時低著頭、步伐沉重地走回休息區，觀眾席傳來失望與不滿的聲音，也有鼓勵的掌聲。

小聯盟 藤浪

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