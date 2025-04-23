MLB／大谷陪產後再進行投球訓練 羅伯茲：集2明星球員於一身

根據大聯盟官網報導，道奇隊日籍球星大谷翔平在陪伴妻子生產完後，馬不停蹄地回歸訓練，甚至也推進投球復健進度，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，幾天陪產假並不影響大谷復健時程。

羅伯茲透露，周三大谷的訓練計劃為少量牛棚，直到周六才會開始正規且全面的牛棚訓練，對於大谷的狀況，羅伯茲說道：「我不知道他的下一步會如何，但當他開始面對打者的時候，狀況如何就會明朗了，而且他現在還沒投過滑球呢。」

大谷二刀流中的「投球刀」自2023年9月右手肘韌帶手術後就被封印至今，今年的3月29日、4月5日以及4月12日他都有牛棚復健紀錄，分別丟了20、26及30球，而進行投球復健的期間，他上賽季繳出54轟59盜的「50-50」歷史紀錄。

從某些人角度來看，大谷即便不投球仍能做出重要貢獻，不過羅伯茲卻認為：「作為一名投手，他表現得非常出色，他也希望自己能做到，也有天賦能實現想法，基本上他就是集2個明星球員於一身的選手。」