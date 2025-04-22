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MLB／大谷未實現「爸爸力量」都市傳說 道奇隊友們分享經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平日前和愛妻田中真美子，升格為新手爸媽，許多道奇球員分享，爸爸力量（Dad Strength）真的存在。

爸爸力量是指剛升格人父的運動員，體能與精神會提升，雖沒有科學證明這個說法，但這已成為棒球界的都市傳說。最有名的例子是2020年天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout），成為父親後8場6轟。

大聯盟官網還有特別統計爸爸力量，2011年以來共有26名球員陪產假回來後首場就開轟，其中費城人隊強打哈波（Bryce Harper）做到2次。不過大谷翔平昨天3打數0安打，選到1次保送。

道奇球員們也聊到爸爸力量，孟西（Max Muncy）提到自己2021年7月女兒出生，結果打出生涯年還拿到MVP票數。艾德曼（Tommy Edman）也說，兒子2年前出生後，他全壘打頻率突然提升，60場比賽轟出13支全壘打。

身為四寶爸的克蕭（Clayton Kershaw）分享自身經驗，「真的會有更多精力，現在我根本不會覺得需要坐下休息，隨身都準備好動起來。沒小孩的時候會覺得『我需要放鬆一下或需要休息一天』，但現在根本沒有這種選項，而且你也不會覺得需要。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則認為，成為父親帶來的變化不只在力量上，更影響球員的心態與視野，「有些當爸爸後培養出的特質，真的會轉化成場上優勢，不會為小事焦慮，懂得抓住真正重要的事，我看過不少球員當爸後，開始用不同角度看待人生和棒球。」

大谷翔平 道奇

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