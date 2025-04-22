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MLB／佐佐木朗希投球暗藏隱憂？進階數據揭「運氣」成分大

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希仍有不小的進步空間。 路透社
佐佐木朗希仍有不小的進步空間。 路透社

道奇隊日籍投手佐佐木朗希加入大聯盟第一年就引發許多關注，本季截至目前為止共出賽5場，戰績為0勝1敗，防禦率3.20，仍在等待大聯盟首勝。

台灣時間4月20日對戰德州遊騎兵的比賽中，佐佐木朗希投出6局失2分的內容，達成首次優質先發，投球狀態看起來是比開季之初好很多。

儘管佐佐木朗希帳面上數據似乎不錯，但根據MLB官方的數據平台《Baseball Savant》所提供的「Statcast」詳細分析，佐佐木朗希的實際投球品質卻與目前防禦率表現存在落差。

分析顯示，佐佐木朗希本季的平均球速為96.5英里（約155公里），在所有投手中屬於偏高，達到百分位排名的第84名；而「手臂延展（Extension）」這個項目更達到92百分位，顯現速球威力仍是他最重要的武器。

不過，在其他統計數據上，佐佐木朗希卻大多低於聯盟平均，表現偏弱。在《Baseball Savant》的「百分位排名」圖表中，大多落在代表偏低的藍色。

最引人關注的是，透過打球初速、擊球仰角、四壞率、三振率等多項因素綜合評估的「預測防禦率（xERA）」竟高達5.32，遠高於實際防禦率3.20，顯示目前他的投球表現可能因運氣因素而被「高估」。

此外，佐佐木朗希目前的每9局保送率（BB/9）高達7.32，顯示他在控球方面仍有很大的問題，容易形成場面失控。

被打擊球初速也僅達百分位25，代表打者擊出的球多為強勁；而誘使打者出棒揮空的Chase％為10，難以引誘打者攻擊壞球。這些數據進一步突顯他在壓制打者方面尚未發揮預期水準。

佐佐木朗希的投球進階數據內容還不夠出色。圖截自《Baseball Savant》
佐佐木朗希的投球進階數據內容還不夠出色。圖截自《Baseball Savant》

儘管如此，佐佐木朗希仍有相當巨大的成長空間，近期比賽表現也能看出他正逐漸適應大聯盟舞台，與捕手巴恩斯（Austin Barnes）搭配後的投球內容也顯得更加穩定。特別是屢屢出現壘上有人的危機，佐佐木朗希也有其抗壓與適應的能力。

未來若能進一步改善控球、強化球種和的能力，佐佐木朗希仍有機會在MLB站穩腳步，甚至蛻變為聯盟頂尖投手之一。

佐佐木朗希 道奇

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