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MLB／索托三分砲被沒收 「主場王」林多雙響砲助大都會5連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會球星林多敲出單場雙響砲。 美聯社
大都會球星林多敲出單場雙響砲。 美聯社

大都會隊今天靠著林多（Francisco Lindor）雙響砲領軍，以5：4擊敗費城人隊，拿下5連勝，比賽中索托（Juan Soto）的深遠飛球原判是3分砲，但後來遭到沒收。

林多昨天才首局首打席全壘打，今天首局又將費城人投手諾拉（Aaron Nola）的曲球扛出右外野大牆，第2局溫克（Jesse Winker）也轟陽春砲，幫助大都會以2：0領先。

3局下無人出局一、二壘有人，明星強打索托（Juan Soto）將球掃上右外野觀眾席，第一時間被判是3分砲，但挑戰後改判為界外，索托該打席敲出滾地球遭刺殺。7局下林多再補上3分砲，將領先擴大為5：0。

費城人9局上反撲，連續3支安打打破鴨蛋，大都會守護神狄亞茲（Edwin Diaz）接手後被史托特（Bryson Stott）夯3分砲，但狄亞茲接下來連抓2個出局數，守住勝利。

大都會本季戰績16勝7敗，主場則是10勝1敗，林多客場整體攻擊指數（OPS）只有0.467，主場則高達1.248。林多受訪時直呼，「觀眾給了很大的幫助，這裡就是我們的家。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）則表示，「他的數據等到球季結束回頭看，一定會恢復正常。就算接下來我們要出征客場，也別對他繼續發揮感到驚訝，因為林多就是這種球員，他真的很有實力，最近也處於火熱狀態，剛好又是在主場。」

大都會 林多 索托

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