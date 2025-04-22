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MLB／剛回歸又受傷 勇士火球男史泰德進15天傷兵名單

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊火球男史泰德。 法新社
勇士隊火球男史泰德。 法新社

勇士隊火球男史泰德（Spencer Strider）上周才重返大聯盟，沒想到今天又因右腿拉傷，進入15天傷兵名單。

史泰德去年只出賽2場，就因右手肘尺側副韌帶（UCL）傷勢，動內部支撐手術，直到上周才重回大聯盟，主投5局飆5K失2分，如今又進入傷兵名單，勇士也從3A拉上彼特森（Michael Petersen）。

勇士先發輪值拉緊報，塞揚左投塞爾（Chris Sale）開季先發5場一勝難求，防禦率高達6.17。明星右投羅培茲（Reynaldo Lopez）只先發1場就動右肩關節鏡手術，預計要8月底後才有機會復出。

勇士今天靠著史威能巴赫（Spencer Schwellenbach）主投7局失3分（2分自責），加上第8局5分大局，以7：6險勝費城人隊，拉出一波4連勝，戰績9勝13敗。

勇士 史泰德

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