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MLB／先發日碰上早11+封路 紅襪布勒乾脆不回家熱飆7局好投

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊先發投手布勒今天繳出7局失1分、9次三振好投。 法新社
紅襪隊先發投手布勒今天繳出7局失1分、9次三振好投。 法新社

迎接當地時間早上11點11分的比賽，紅襪隊先發投手布勒（Walker Buehler）前一晚不回家了，他選擇住在芬威球場附近的飯店，隔天早上7點15分已經抵達球場備戰，今天面對白襪隊繳出7局失1分、9次三振好投，幫助紅襪以4：2贏球，他也拿下本季第3勝。

波士頓馬拉松今年在美國時間4月21日登場，每年同日紅襪的主場賽事，都會提前到早上11點開打，旅美左投陳偉殷就曾在2015年碰到這場難得於上午開打的賽事。

馬拉松賽事登場，代表將有部分道路封閉，布勒不想為研究封路傷神，決定前一晚入住球場附近飯店，而且把老婆、小孩都帶在身邊，也把放在家裡的iPad帶來，延續先發前一晚的SOP，拿起iPad看白襪打者情蒐資料。

布勒說：「我的老婆、小孩都待在我身邊，所有事情都和平常沒有兩樣，我們也很習慣睡在飯店，所以沒有問題的。」

他在清晨6點45分起床，7點15分已經抵達芬威球場，11點11分開賽不久，就被白襪前兩棒馬頓（Nick Maton）、班寧坦迪（Andrew Benintendi ）敲出安打，最終丟掉1分，後續局數未再失血，最終投7局僅被敲4安打、失1分，送出9K。

紅襪打線2局下就由瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）陽春砲追平，3局下史托瑞（Trevor Story）先敲超前安，坎貝爾（Kristian Campbell）滿壘敲安貢獻2分打點，擴大為4：1領先。

白襪 紅襪

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