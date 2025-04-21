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MiLB／鄭宗哲近3戰敲7安手感燙 張弘稜先發挨轟無關勝敗

中央社／ 台北21日電
鄭宗哲回到小聯盟3A之後維持好手感。 法新社
鄭宗哲回到小聯盟3A之後維持好手感。 法新社

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲維持好手感，今天在小聯盟3A出賽敲2安、近3場比賽敲7安，同場出賽的老虎隊3A李灝宇則有1安、2打點；海盜隊高階1A投手張弘稜先發挨轟，無關勝敗。

海盜隊3A今天繼續與底特律老虎隊3A交手，兩名台灣野手都有先發出賽，海盜隊鄭宗哲先發打9棒、守游擊，老虎隊李灝宇扛3棒、指定打擊。

李灝宇1局上吞下三振，海盜隊1局下就有大局，一口氣打了10人次攻下5分，鄭宗哲敲出游擊方向安打，李灝宇3局上敲出三壘方向滾地球出局，鄭宗哲3局下敲出二壘方向滾地球出局。

4局上換老虎隊反攻，靠著保送、接連4支安打、高飛犧牲打將比數追到4比5，李灝宇敲出游擊方向滾地球出局、送回球隊追平分。

海盜隊5局下再度將比數超前，李灝宇6局上也有表現，2人出局、壘上有人局面，敲出帶有打點中外野方向安打，幫助球隊6比6再度扳平比數。

鄭宗哲6局下敲出游擊方向安打，海盜隊6局下再度攻下3分、要回領先，鄭宗哲7局下選到保送上壘，海盜該局也有再添1分保險分，李灝宇9局上打席吞下三振，海盜順利以10比6搶勝。

張弘稜。資料照
張弘稜。資料照

鄭宗哲今天3打數敲出2支安打，有1次四壞保送，近3場比賽單場至少雙安，賽後打擊率3成20；李灝宇5打數敲出1支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率2成50。

海盜隊高階1A投手張弘稜今天先發對費城人隊高階1A，張弘稜投3.1局被敲4支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、2次四壞保送，失掉4分（3分責失分），球隊終場以8比4搶勝，張弘稜無關勝敗，賽後防禦率6.55。

海盜 鄭宗哲

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