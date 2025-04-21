MLB／克魯茲「超人撲」引爆紅人25安、24分暴打 金鶯慘到推2野手登板

紅人隊今天把金鶯主場打成大魯閣打擊場，全場25支安打暴打，終場以24：2大勝，這是金鶯自2007年8月22日遭遊騎兵攻下30分後的最多失分戰役，金鶯兩名野手登板，戰況難堪到教頭海德（Brandon Hyde）承認：「你只希望這一切盡快結束。」

紅人此役在2局上先攻下1分，金鶯2局下攻勢從衛斯伯格（Jordan Westburg）二壘打展開，接下來出現今天的最佳好球，哈勒戴（Jackson Holliday）打向中間方向的平飛球，游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）上演超人飛撲直接接殺這球，讓今天代班先發的蘇特（Brent Suter）開心到跳成「大」字。

蘇特說：「這真的太神了，這是我在投球時所看過的最佳好球，最棒的是我還擁有最佳視野，他感覺就像克拉克肯特（Clark Kent，超人）在那裡，真的太扯了，不敢相信他能接到那球。」

Elly De La Cruz makes an unbelievable flying catch 🤯 pic.twitter.com/EH6ordsT7p — MLB (@MLB) 2025年4月20日

金鶯在這局仍靠三壘手馬提（Noelvi Marte）的失誤跑回追平分，但紅人在3局上由克魯茲的陽春砲開啟7分大局，更在後續局數僅有第6局沒有分數進帳，打到金鶯舉白旗投降，8局上就派出野手登板，游擊手馬提歐（Jorge Mateo）、捕手桑契斯（Gary Sánchez）各負責1局。

前一次金鶯單場兩名野手登板，已要追溯到1978年6月26日面對藍鳥隊，當時以10：24輸球。總教練海德表示：「真的很難堪，這絕對不是希望在復活節假日帶給主場球迷的內容。」

紅人單場38次上壘寫下隊史新高，大聯盟紀錄則是1932年7月10日印地安人隊的43次；攻下24分為隊史1901年以來第四次出現，前一次為1999年5月19日面對洛磯；此外，紅人今天共有15支得點圈安打，為1975年開始統計這項數據以來的隊史新高。