聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／超級精算師！國民終結者生涯300場、300局、300K同日達成
國民隊終結者芬尼根（Kyle Finnegan）堪稱超級精算師，今天在面對洛磯隊的雙重賽第一場登板，投1局無失分、送出1次三振後，生涯累積300場出賽、300局投球、300次奪三振。
國民在午場賽事以3：2擊敗洛磯，芬尼根9局下登板，一出局後面對麥克馬洪（Ryan McMahon）投出保送，隨後面對古德曼（Hunter Goodman）飆K，馬提尼（Nick Martini）敲出一壘方向滾地球出局，守住這場1分差勝利，進帳本季第8次救援成功。
芬尼根賽前累積299場出賽、299局投球、299K，已有球迷許願：「全力支持芬尼根投1局、送1K」，而最終順利達成這項另類數據。
芬尼根也進帳生涯第96次救援成功，超越史托倫（Drew Storen），在國民隊史救援榜上排名第二，僅次於柯戴洛（Chad Cordero）的113次。
芬尼根表示，能在隊史救援榜上排名第二，是件很酷的事，感覺自己才來到大聯盟沒有幾年，但這是需要在過去幾年努力累積的紀錄，也需要隊友們在投打守相挺才能達到。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言