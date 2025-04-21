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MLB／超級精算師！國民終結者生涯300場、300局、300K同日達成

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
國民隊終結者芬尼根堪稱超級精算師。 路透社
國民隊終結者芬尼根堪稱超級精算師。 路透社

國民隊終結者芬尼根（Kyle Finnegan）堪稱超級精算師，今天在面對洛磯隊的雙重賽第一場登板，投1局無失分、送出1次三振後，生涯累積300場出賽、300局投球、300次奪三振。

國民在午場賽事以3：2擊敗洛磯，芬尼根9局下登板，一出局後面對麥克馬洪（Ryan McMahon）投出保送，隨後面對古德曼（Hunter Goodman）飆K，馬提尼（Nick Martini）敲出一壘方向滾地球出局，守住這場1分差勝利，進帳本季第8次救援成功。

芬尼根賽前累積299場出賽、299局投球、299K，已有球迷許願：「全力支持芬尼根投1局、送1K」，而最終順利達成這項另類數據。

芬尼根也進帳生涯第96次救援成功，超越史托倫（Drew Storen），在國民隊史救援榜上排名第二，僅次於柯戴洛（Chad Cordero）的113次。

芬尼根表示，能在隊史救援榜上排名第二，是件很酷的事，感覺自己才來到大聯盟沒有幾年，但這是需要在過去幾年努力累積的紀錄，也需要隊友們在投打守相挺才能達到。

國民 大聯盟 洛磯

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