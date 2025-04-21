MLB／大谷翔平升格爸爸歸隊首戰3支0 道奇教頭：太積極了
大谷翔平當爸爸後回歸首戰，今天面對遊騎兵隊3打數沒有安打、吞下1次三振，靠1次保送上壘，道奇隊以1：0險勝賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，大谷或許是因兩天沒有出賽，所以有些不安、有些焦慮，導致在場上太過積極。
大谷翔平因陪伴妻子真美子生產，向球隊請陪產假，缺席系列賽前兩戰，昨天迎接女兒誕生後，今天火速歸隊，擔任先發第一棒、指定打擊，面對遊騎兵先發投手馬勒（Tyler Mahle），3打席依序為二壘方向滾地球出局、三振、一壘方向滾地球出局。
遊騎兵第8局換上馬丁（Chris Martin）接手投球，史密斯（Will Smith）先敲安打，大谷選到保送，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）連兩棒以飛球推進史密斯，送回寶貴的1分。
賽後被問到大谷的回歸狀態，羅伯茲表示，大谷感覺今天有點緊繃、太過積極，「我想可能是因為他休息了兩天。」至於體能狀況，羅伯茲說，看起來和平常差不多，「他沒有顯露任何疲憊，每天總是帶著一樣的能量來到球場。」
大谷是在美國時間周六深夜抵達德州，投入這場周日下午2點多進行的比賽，他在賽前、賽後皆未接受媒體訪問。
羅伯茲在賽前受訪時表示，大谷火速歸隊，證明了自己在生活與工作之間取得平衡的能力也很出色，「最重要的是，我很開心他與真美子有個健康的女兒。」他更笑答，「爸爸的力量是真實存在的，翔平現在的擊球力道已經很驚人，現在當了爸爸，可能會看到120哩（約193公里）的擊球初速喔！」
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