MLB／喜迎愛女！大谷收假火速歸隊 球迷驚呼：這就是GOAT的強大

洛杉磯道奇球星大谷翔平於美國時間19日（台灣時間20日）透過個人Instagram宣布喜獲女兒。就在幾乎同一時間，道奇在客場與遊騎兵交手，最終9局下被再見全壘打逆轉落敗。

不過比賽結束後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，大谷翔平預計最快將在台灣時間21日火速回歸先發陣容，消息一出立刻引發美國媒體與球迷熱議。

大谷18日正式進入「陪產假」名單，缺席了與遊騎兵系列賽首戰。隔日，他在社群平台上公開愛妻真美子順利生產，夫妻倆迎來愛女誕生的喜訊。正當球迷沉浸在祝福氛圍中時，道奇卻在這場比賽先盛後衰，第9局遭到再見兩分砲狙擊，結束連勝。

儘管球隊氣氛略顯低迷，但羅伯茲賽後受訪時堅定表示：「我們預計他明天會回來，雖然我不知道他會在什麼時候到達球場。」也就是說，大谷很有可能在迎來孩子出生的隔天就重返戰場，展現「超人爸爸」風範。

美國媒體在社群平台轉發這項消息後，留言區瞬間掀起驚嘆與祝賀，「這就是他被稱為GOAT的原因，剛當爸爸隔天就回到球場」、「太瘋狂了，誰能這麼做？」、「爸爸的力量太強大了！」、「等等，這也太快回歸了吧？」

俗話說「娶某前，生子後」，許多球迷也在期盼著大谷翔平是否會受到女兒降臨的激勵，上演全壘打火力秀，引領道奇繼續衝刺勝場。