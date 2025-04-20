MiLB／鄧愷威封鎖兩局持續秀K功 本季投8.2局送15K
旅美舊金山巨人3A台灣投手鄧愷威，今天再次展現壓制力，後援登板投2局無失分、狂飆4次三振，幫助球隊以5比0完封洛杉磯天使3A，連兩戰無失分的穩定表現讓他的防禦率降至5.19。
鄧愷威此役在第8局登板，面對首名打者讓其擊出平飛球出局，隨後連飆兩K完成3上3下。第9局續投依然犀利，再送2K後讓對手打者敲出滾地球出局，連續6名打者退場，完美守成。
全場鄧愷威共投26球，其中19顆為好球，最快球速達95.8英哩（約154.1公里），展現優異控球與球威。
截至目前為止，鄧愷威本季在3A出賽5場，共投8.2局被敲7支安打，奪下15次三振、僅3次保送，被打擊率為0.212、WHIP為1.15，逐漸找回身手。
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