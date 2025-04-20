快訊

昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

南韓下周上川普關稅談判桌！韓媒曝美國主動聯繫 雙方陣容曝光

MiLB／鄧愷威封鎖兩局持續秀K功 本季投8.2局送15K

聯合新聞網／ 綜合外電報導
旅美舊金山巨人3A台灣投手鄧愷威。 美聯社
旅美舊金山巨人3A台灣投手鄧愷威。 美聯社

旅美舊金山巨人3A台灣投手鄧愷威，今天再次展現壓制力，後援登板投2局無失分、狂飆4次三振，幫助球隊以5比0完封洛杉磯天使3A，連兩戰無失分的穩定表現讓他的防禦率降至5.19。

鄧愷威此役在第8局登板，面對首名打者讓其擊出平飛球出局，隨後連飆兩K完成3上3下。第9局續投依然犀利，再送2K後讓對手打者敲出滾地球出局，連續6名打者退場，完美守成。

全場鄧愷威共投26球，其中19顆為好球，最快球速達95.8英哩（約154.1公里），展現優異控球與球威。

截至目前為止，鄧愷威本季在3A出賽5場，共投8.2局被敲7支安打，奪下15次三振、僅3次保送，被打擊率為0.212、WHIP為1.15，逐漸找回身手。

後援 洛杉磯 舊金山

相關新聞

MLB／當爸了！大谷翔平寫情書 愛女小腳丫引熱議

道奇隊日本球星大谷翔平昨天請假陪產，今天就傳出喜獲千金的消息，他與妻子田中真美子的第一個小孩順利誕生，大谷也透過社群媒體...

MLB／佐佐木朗希6局失2分勝投飛了 解釋球速驟降原因

道奇隊日本新星佐佐木朗希今天對戰遊騎兵隊投出生涯首次優質先發，原本有機會的首勝因牛棚放火，道奇隊最終以3：4輸球，中斷4...

MLB／防禦率0.79登國聯最佳 千賀滉大談幽靈指叉：就是有效

大都會隊日本投手千賀滉大投出電玩遊戲般的夢幻數據，今天面對紅雀隊5.2局無失分好投，讓他以防禦率0.79登上國家聯盟防禦...

MLB／山本由伸創大聯盟史上首見紀錄 羅伯茲讚：國聯最強

道奇隊日籍強投山本由伸延續開季以來的絕佳狀態，客場面對遊騎兵的比賽中先發主投7局，僅被敲5支安打，飆出10次三振、無四死球、無失分的壓倒性表現，摘下本季第3勝。 此戰過後，山本由伸的防禦率降至驚

MiLB／鄧愷威封鎖兩局持續秀K功 本季投8.2局送15K

旅美舊金山巨人3A台灣投手鄧愷威，今天再次展現壓制力，後援登板投2局無失分、狂飆4次三振，幫助球隊以5比0完封洛杉磯天使3A，連兩戰無失分的穩定表現讓他的防禦率降至5.19。 鄧愷威此役在第8局

MLB／平均進場破3萬5000人 創大聯盟17年來週五新高

美國職棒大聯盟（MLB）表示，大聯盟昨天14場比賽平均進場3萬5284人，是2008年4月25日以來，4月沒有主場開幕戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。