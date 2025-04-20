MLB／平均進場破3萬5000人 創大聯盟17年來週五新高

美國職棒大聯盟（MLB）表示，大聯盟昨天14場比賽平均進場3萬5284人，是2008年4月25日以來，4月沒有主場開幕戰的週五比賽最多平均進場人數。

路透社報導，球迷昨天看到了一些精彩的比賽，包括芝加哥小熊在主場以13比11擊敗亞利桑那響尾蛇。

洛杉磯道奇王牌山本由伸在與德州遊騎兵狄葛隆（Jacob deGrom）的投手對決中略勝一籌，道奇3比0擊敗遊騎兵；洛杉磯天使隊先發投手安德森（TylerAnderson）6局無失分，助球隊2比0力克舊金山巨人。

大聯盟本周五進場人數創17年來新高。 法新社

大聯盟去年10月表示，目的在加快比賽速度的新規則，提高上個球季進場人數和收視率，例行賽總進場人數創7年新高。

2023年球季前推出的措施包括加大壘包、安裝投球計時器以及禁止內野佈陣，這些重大變化使得平均比賽時間縮短到2小時36分鐘，為1984年以來最快。