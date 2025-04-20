MLB／佐佐木朗希6局失2分勝投飛了 解釋球速驟降原因

道奇隊日本新星佐佐木朗希今天對戰遊騎兵隊投出生涯首次優質先發，原本有機會的首勝因牛棚放火，道奇隊最終以3：4輸球，中斷4連勝；而外界最擔心的球速驟降問題，佐佐木朗希解釋是投球機制有些狀況。

佐佐木朗希今天前2局投出6上6下，第3局出現四壞保送後，被東岡凱爾（Kyle Higashioka）轟出2分砲，不過道奇打線在4局上由弗里曼（Freddie Freeman）敲出2分砲追平，孟西（Max Muncy）後續敲出1分打點二壘打超前比數。

佐佐木朗希最終投完6局才退場，被敲2支安打也只有丟掉2分，另有4次三振、3次四壞保送，防禦率來到3.20。

眼見首勝將到手，然而9局下道奇主力牛棚耶茨（Kirby Yates）先被敲出長打，隨後又被賈西亞（Adolis Garcia）轟出再見2分砲，結束比賽。

佐佐木朗希今天最快球速雖然有到96.9哩（約155.9公里），然而首局最快僅94.1哩（約151.4公里），後面才慢慢拉升，佐佐木朗希賽後對於第1局球速問題說：「我也嚇了一跳。」

由於速球狀況不理想，佐佐木朗希改以滑球為主，並搭配指叉球，佐佐木朗希解釋，後來發現是投球機制有問題，比賽中修正之後，就慢慢找回球速。

今天雖然有3次四壞球，但控球較前幾場有改善，佐佐木朗希也說，自己今天即使是在劣勢球數，也有信心投進去，這點與以往不同。

雖然沒拿下首勝，但投球局數創個人新高，佐佐木朗希表示：「過去幾場比賽我讓牛棚投手們很辛苦。既然平常都受到他們幫忙，接下來我也希望多投一些局數，讓球隊每場比賽都能朝著勝利前進。」