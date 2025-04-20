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MLB／防禦率0.79登國聯最佳 千賀滉大談幽靈指叉：就是有效

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
千賀滉大以防禦率0.79登上國家聯盟防禦率王。 法新社
千賀滉大以防禦率0.79登上國家聯盟防禦率王。 法新社

大都會隊日本投手千賀滉大投出電玩遊戲般的夢幻數據，今天面對紅雀隊5.2局無失分好投，讓他以防禦率0.79登上國家聯盟防禦率王，招牌「幽靈指叉」依舊讓大聯盟打者難以捉摸。

千賀滉大今天5.2局被敲3支安打，沒有失分，另有4次三振、2次四壞保送，而索托（Juan Soto）與阿隆索（Pete Alonso）在3局下就打下2分，阿隆索8局下又轟出陽春砲，也讓千賀最終取得本季第3勝。

千賀滉大此戰以四縫線速球及招牌「幽靈指叉球」為主，兩者合計使用率達74%。4次的揮棒落空三振都是靠指叉球，千賀表示：「每支球隊、每位打者都在等我的指叉球，但這球就是有效。」

千賀滉大在大都會主場投出三振時，大螢幕就會以1990年代風格的彩虹字體顯示他的名字，靈感來自於電玩公司SEGA 的標誌。這當然是因為「Senga」看起來和「Sega」非常相似。

在花旗球場投出三振時，記分板上就會以1990年代風格的彩虹字體顯示「Senga（千賀）」，致敬與他名字相似的電玩公司「SEGA」，而千賀滉大今年開季也宛如電玩角色般無敵。

千賀滉大在開幕戰中失了4分（2分自責分），但那之後已連續18.2局無失分，包括開幕戰最後一局，也超越道奇日籍投手山本由伸的防禦率0.93，站上國聯防禦率王，全大聯盟僅次於巴塞特（Chris Bassitt）的0.77。

「今天有點幸運。」千賀滉大談到沒有失分時表示：「我不覺得是我的球把他們解決掉，是隊友在後面幫我守得很好。」他自認還不到最佳狀態，「投出來的球跟想像的樣子之間，還是有一點差距。」

千賀滉大在第2、5、6局都被攻上得點圈，前2次危機有隊友守備幫助，退場時留下的兩個壘包則是後援投手葛瑞特（Reed Garrett）成功拆彈。

千賀滉大 大都會 阿隆索

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