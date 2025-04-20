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MLB／當爸了！大谷翔平寫情書 愛女小腳丫引熱議

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平升格當爸爸。 路透社
大谷翔平升格當爸爸。 路透社

道奇隊日本球星大谷翔平昨天請假陪產，今天就傳出喜獲千金的消息，他與妻子田中真美子的第一個小孩順利誕生，大谷也透過社群媒體分享喜訊，感謝親愛的妻子以及女兒，「歡迎來到大谷家族」。

大谷翔平在個人IG上發文表示，「歡迎來到大谷家族，我非常感謝親愛的妻子，生下我們健康又漂亮的女兒。親愛的女兒，謝謝妳讓我成為既緊張又超級焦慮的父母。」

他也感謝道奇球團、隊友以及球迷們的支持以及祝福，「我也要向所有醫療專業人員，以及這段時間全心支持我們的每一位人士，表達最誠摯的感謝，直到這美好一天的到來。」

同時也附上愛女的一雙小腳丫照片，這張照片也引起網友熱議，紛紛說「看起來是未來的大物」、「很強壯的一雙腳」。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時也恭喜大谷迎來愛女，但還不確定小孩的名字，而大谷翔平預計明天就會歸隊。

大谷翔平迎接愛女誕生。圖截自大谷翔平IG
大谷翔平迎接愛女誕生。圖截自大谷翔平IG

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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