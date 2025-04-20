聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／當爸了！大谷翔平寫情書 愛女小腳丫引熱議
道奇隊日本球星大谷翔平昨天請假陪產，今天就傳出喜獲千金的消息，他與妻子田中真美子的第一個小孩順利誕生，大谷也透過社群媒體分享喜訊，感謝親愛的妻子以及女兒，「歡迎來到大谷家族」。
大谷翔平在個人IG上發文表示，「歡迎來到大谷家族，我非常感謝親愛的妻子，生下我們健康又漂亮的女兒。親愛的女兒，謝謝妳讓我成為既緊張又超級焦慮的父母。」
他也感謝道奇球團、隊友以及球迷們的支持以及祝福，「我也要向所有醫療專業人員，以及這段時間全心支持我們的每一位人士，表達最誠摯的感謝，直到這美好一天的到來。」
同時也附上愛女的一雙小腳丫照片，這張照片也引起網友熱議，紛紛說「看起來是未來的大物」、「很強壯的一雙腳」。
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時也恭喜大谷迎來愛女，但還不確定小孩的名字，而大谷翔平預計明天就會歸隊。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言