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MLB／大谷翔平當爸貼文謝妻女 直言緊張又超焦慮不安

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平家族迎接新成員。 美聯社
大谷翔平家族迎接新成員。 美聯社

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平與妻子田中真美子今天成為新手爸媽，大谷在社群平台Instagram貼文寫說，「我真的很感謝愛妻替我們生下了健康漂亮的女兒」。

綜合法新社和路透社報導，他同時向女兒喊話說，「謝謝你讓我們成為非常緊張又超級焦慮不安的父母」。

大谷翔平也感謝道奇組織、隊友以及大批球迷，「感謝他們一直以來的支持和鼓勵」。

最新貼文除了秀出新生兒的小腳丫，也看得到家庭愛犬「彈額頭」（Decoy）。

3度榮獲最有價值球員獎（MVP）的大谷翔平昨天被洛杉磯道奇列入陪產假名單，並未隨隊前往德州與遊騎兵展開3連戰。

陪產假可請3天，道奇總教練羅伯茲（DaveRoberts）昨天表示，他不確定大谷翔平何時歸隊。若與遊騎兵的3連戰未歸隊，則有可能是22日在芝加哥槓上小熊的比賽。

大谷在第2次肘部手術過後持續復健，朝重返投手丘的目標前進。他本季前20場比賽有6支全壘打的成績。

羅伯茲昨天說，他並未和30歲的大谷翔平討論過為人父的話題。

羅伯茲說：「他非常善於把事情劃分清楚，但他很重視睡眠。等到有了孩子之後，看睡眠要怎麼勝過一切，還是根本毫無勝算，會是很有趣的一件事。」

大谷翔平 羅伯茲

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