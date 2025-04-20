聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／愛妻真美子生了！ 大谷翔平喜獲千金
美聯社報導，美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天喜獲千金，正式成為爸爸。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在對陣德州遊騎兵隊的比賽直播中表示，大谷翔平的妻子田中真美子生了寶貝女兒。
羅伯茲說：「恭喜翔平！」。他也說自己還不知道大谷翔平的愛女名字。
道奇隊18日起客場比賽，與德州遊騎兵隊展開3連戰。「洛杉磯時報」稍早報導，大谷翔平沒有隨隊前往德州，他與妻子留在洛杉磯，準備迎接家庭新成員。
同日道奇隊也宣布，大谷翔平進入陪產假名單，並從小聯盟3A調上外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）補足人力。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言