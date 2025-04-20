MLB／愛妻真美子生了！ 大谷翔平喜獲千金

美聯社報導，美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天喜獲千金，正式成為爸爸。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在對陣德州遊騎兵隊的比賽直播中表示，大谷翔平的妻子田中真美子生了寶貝女兒。

羅伯茲說：「恭喜翔平！」。他也說自己還不知道大谷翔平的愛女名字。

道奇隊18日起客場比賽，與德州遊騎兵隊展開3連戰。「洛杉磯時報」稍早報導，大谷翔平沒有隨隊前往德州，他與妻子留在洛杉磯，準備迎接家庭新成員。

同日道奇隊也宣布，大谷翔平進入陪產假名單，並從小聯盟3A調上外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）補足人力。