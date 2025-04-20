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MLB／大谷陪產去 山本由伸7局飆10K

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
山本由伸先發七局無失分，送出十次三振，幫助道奇取得勝利。（美聯社）
山本由伸先發七局無失分，送出十次三振，幫助道奇取得勝利。（美聯社）

美國職棒大聯盟道奇隊日本球星大谷翔平昨天開始請陪產假，不過少了他的道奇隊打線依舊威猛，山本由伸更是繳出先發七局無失分、以及十次三振的好投，山本指出，在大谷不在的時候，大家會更努力填補空缺。

大谷翔平本季首次缺陣，總教練羅伯玆一到球場就大喊「大新聞」，透露大谷與妻子真美子即將迎來第一個孩子，現正全心陪伴，歸隊時間暫不確定，不過也好奇愛睡覺的大谷，「等寶寶出生後，他是會堅持起床照顧孩子？還是睡眠欲會勝出？」

道奇隊昨天以三比○擊敗遊騎兵隊取得四連勝，山本由伸七局好投拿下本季第三勝，單場三振數平生涯最高，防禦率○點九三登上國聯防禦率王，累積卅八次三振則暫居國聯第二，僅次於費城人隊惠勒的四十一次。

少了大谷翔平這位日本前輩在打線上，山本由伸表示，「平常都是大谷帶領球隊，所以在這種時候，我們每個人都努力一點，填補大谷的空缺」。

遊騎兵隊同樣派出強投、兩屆塞揚獎得主狄葛隆，不過他在第一局就被艾德曼敲出陽春砲，以七局、七次三振、失一分的表現吞下敗投。

代班大谷打第一棒的艾德曼敲出三支安打，他表示，平常都是翔平打這個角色，如今換成自己，能做的就是拿出最好的表現。

艾德曼在前年迎接兒子出生，被問到能給大谷什麼建議？艾德曼笑說：「翔平超級喜歡睡覺，但他接下來可能得犧牲一些睡眠了。不過他會沒問題的，我相信翔平一定會成為一個很棒的爸爸，而且這會是他人生中最美好的一段旅程」。

教練 日本 睡眠

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