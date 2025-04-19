MLB／山本由伸創大聯盟史上首見紀錄 羅伯茲讚：國聯最強

道奇隊日籍強投山本由伸延續開季以來的絕佳狀態，客場面對遊騎兵的比賽中先發主投7局，僅被敲5支安打，飆出10次三振、無四死球、無失分的壓倒性表現，摘下本季第3勝。

此戰過後，山本由伸的防禦率降至驚人的0.93，躍升為國聯榜首，全大聯盟名列第3，更締造了現代棒球史上前所未見的紀錄。

根據美國數據分析公司《OptaSTATS》指出，自1900年實行兩聯盟制以來，山本由伸是史上首位在賽季前5場先發達成以下4項數據的投手：至少35次三振、三振與四死比（K/BB）高於5、被安打數少於20、總失分低於5。

賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也盛讚山本的表現：「這可能是他本季最強一戰。他今天的控球、球速、球種運用全都到位，展現不同層次的投球水準。」

Yoshinobu Yamamoto now has a 0.93 ERA on the season. 😳 pic.twitter.com/WrrylAbxYE — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年4月19日

「山本由伸是目前國聯最強的投手。當然，史肯斯（Paul Skenes）也很優秀，我沒有不敬的意思。」羅伯茲說。

對手狄葛隆（Jacob deGrom）也不吝盛讚：「我就知道這會是一場低比分的比賽，因為山本投得實在太好了。」

山本由伸開季5戰至少都投滿5局，最近3場更是吃到至少6局，可說是大大減輕牛棚的負擔。對此他表示：「我不想要被對方打退場。能夠持續待在場上，就是幫助球隊的最佳方式。」

除了防禦率外，山本由伸目前3勝並列國聯第一，自責分僅3分，累計38次三振則排第2。