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MiLB／沙子宸1A後援3局5K無失分 本季首次救援成功

中央社／ 台北19日電
旅美奧克蘭運動家1A隊投手沙子宸今天後援登板，投3局送出5次三振、無失分，拿下本季首次救援成功。中央社
旅美奧克蘭運動家1A隊投手沙子宸今天後援登板，投3局送出5次三振、無失分，拿下本季首次救援成功。中央社

旅美奧克蘭運動家1A隊投手沙子宸今天後援登板，投3局送出5次三振、無失分，拿下本季首次救援成功，球隊終場以6比2擊敗亞利桑那響尾蛇1A。

美國職棒小聯盟運動家隊1A今天與響尾蛇隊1A交手，運動家隊6局靠著內勒（Myles Naylor）陽春砲2比2扳平比數，再靠著失誤、保送、滾地球跑回超前分，2人出局後因為暴投再跑回1分、取得4比2領先。

運動家隊7局下換上台灣投手沙子宸後援登板，先被首名打者敲出安打，接著製造滾地球出局，再連續飆出2次三振、沒讓對手延續攻勢。

運動家隊8局上再添2分，8局下沙子宸續投，前兩個出局數都是三振抓下，接著被敲出安打、二壘打，守備幫忙讓跑者在本壘出局、力守不失分。

沙子宸9局下1人出局後接連被敲出2支安打，三振抓到第2個出局數後，出現暴投，讓跑者推進到二、三壘，接著又投出四壞保送，面對滿壘危機及時回穩，讓打者敲出三壘方向滾地球出局、替球隊守住勝利。

沙子宸今天總計用57球投3局，被敲出5支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，拿下本季首次救援成功，目前本季3場出賽（1場先發），戰績1勝1救援成功、防禦率還是維持0。

沙子宸 運動家

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