MiLB／鄭宗哲降回3A繳猛打賞 莊陳仲敖先發吞敗投

旅美匹茲堡海盜隊台灣內野手鄭宗哲回小聯盟3A出賽，今天單場敲3安、跑出本季首盜，海盜延長賽搶勝；奧克蘭運動家隊2A投手莊陳仲敖先發出賽，投5局挨轟總計失5分、吞下第3敗。

23歲內野手鄭宗哲本季首度升上大聯盟，17日下放回小聯盟3A、結束大聯盟初體驗，大聯盟生涯目前累計3場出賽共7打數、安打還沒有開張。

海盜隊3A今天與底特律老虎隊3A交手，鄭宗哲先發打9棒、守游擊，3局下2人出局後敲出三壘方向安打，但隊友沒有延續攻勢，5局下吞下三振。

鄭宗哲7局下率先敲出中外野方向安打、盜上二壘，但嘗試盜三壘失敗出局，9局下1人出局後敲出中外野方向安打；今天總計4打數敲出3支安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成22。

海盜與老虎9局打完4比4僵持不下，延長賽第10局都沒有拿下分數，11局下海盜隊靠著高斯基（MattGorski）再見二壘打以5比4搶勝。

莊陳仲敖。資料照

奧克蘭運動家隊2A今天與休斯頓太空人2A交手，運動家隊派出台灣投手莊陳仲敖先發，與同樣來自台灣的捕手林家正搭配，開賽讓打者3上3下，2局上接連被敲2支安打後，被強生（Ryan Johnson）敲出3分砲。

莊陳仲敖3局上再有狀況，2人出局後先被敲出安打、投出觸身球保送後接連再被敲2支安打、失掉2分；莊陳仲敖4、5局回穩，連抓6個出局數、完成投球任務。

莊陳仲敖總計用88球投5局，被敲出7支安打包括1發全壘打，投出8次三振、2次四死球保送，失掉5分都是責失分，球隊以1比5吞敗，莊陳仲敖承擔敗投，吞下本季第3敗，賽後防禦率8.79；林家正則是單場3打數沒有敲出安打。