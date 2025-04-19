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MLB／艾德曼代班1棒開轟 給準爸爸大谷建議：要犧牲睡眠了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
艾德曼（Tommy Edman）代班大谷扛起第1棒，結果首局首打席就開轟，全場還猛打賞。 美聯社
艾德曼（Tommy Edman）代班大谷扛起第1棒，結果首局首打席就開轟，全場還猛打賞。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今天請假陪產，艾德曼（Tommy Edman）幫忙扛起第1棒，結果首局首打席就開轟、單場3安猛打賞，過來人艾德曼給予大谷翔平建議：「接下來可能得犧牲一些睡眠了。」

大谷翔平因為因妻子田中真美子即將臨盆，並未隨隊到客場對戰遊騎兵，不過在艾德曼豪打加上山本由伸7局、10K、無失分演出下，道奇隊以3：0贏球。

賽後艾德曼被問到代班打第1棒的想法，他表示平常都是翔平打這個角色，今天換成自己，「我其實有想到他，並試著拿出自己最好的表現。不過我本來就對打第一棒很熟悉，所以並沒有什麼不適應。」

對於山本由伸的表現，艾德曼也給予高度評價，「由伸又一次展現出王牌的身手，他今年真的投得太好了，我可不想站上打擊區面對他。他今天投的每一種球種控球都非常完美，真的是個非常難纏的投手。」

艾德曼在2023年迎接兒子出生，被問到能給大谷什麼樣的建議時，艾德曼笑說：「翔平超級喜歡睡覺，但他接下來可能得犧牲一些睡眠了。不過他會沒問題的，我相信翔平一定會成為一個很棒的爸爸，而且這會是他人生中最美好的一段旅程。」

大谷翔平 山本由伸 道奇

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