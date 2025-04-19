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MLB／山本由伸7局10K奪勝 連21局無責失進入「無雙」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸今天面對遊騎兵隊先發7局無失分，局數創下本季新高，單場10次三振平生涯最高，賽後也登上防禦率王。 路透
山本由伸今天面對遊騎兵隊先發7局無失分，局數創下本季新高，單場10次三振平生涯最高，賽後也登上防禦率王。 路透

道奇隊日本投手山本由伸今天面對遊騎兵隊先發7局無失分，局數創下本季新高，單場10次三振平生涯最高，防禦率下修到0.93登上國聯防禦率王，而球隊也以3：0拿下勝利。

山本由伸3月兩場先發合計丟掉3分後，進入4月宛如開啟電玩中的「無雙狀態」，迄今已經連續18局無失分、連續21局沒責失分，累積38次三振暫居國聯第二，僅次於費城人隊惠勒（Zack Wheeler）的41次。

大谷翔平因為因妻子田中真美子即將臨盆，並未隨隊出征，進入「陪產名單」，這也是他本季首次缺陣，少了這位學長在打線上的支援，山本獨自撐起投手丘。

今天面對遊騎兵隊，山本由伸以三上三下開局，第2局雖被敲出二壘安打，不過3個出局數都用三振拿下，3局下雖然在2出局後被連續安打，但他製造滾地球化解二三壘有人危機，第4局又面對得點圈有跑者，成功讓柏格（Jake Burger）揮棒落空三振。

接下來3個半局山本由伸只面對最低消的9人次，7局下雖然被敲出安打，但他投出三振之後捕手史密斯（Will Smith）又抓到對方盜壘，成功觸殺，形成另類三上三下。

山本由伸今天總計投了102球，其中68顆好球，最快球速達96.1哩（約154.7公里），搭配招牌指叉球、曲球等多變球種，讓打者難以捉摸節奏，也拿下本季第3勝。

遊騎兵隊同樣派出強投、兩屆塞揚獎得主狄葛隆（Jacob deGrom），不過他在第1局就被艾德曼（Tommy Edman）敲出陽春砲，雖然後續回穩繳出7局、7K、失1分的表現，卻也要吞下敗仗。

代班大谷打第1棒的艾德曼今天敲出3支安打，9局上也從他的安打開啟攻勢，1出局、一三壘有人後，赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安打回1分，康佛托（Michael Conforto）保送形成滿壘，史密斯再敲出高飛犧牲打，拉開到較保險的分差。

山本由伸 遊騎兵

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