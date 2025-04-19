MLB／單局掉10分還贏球 小熊史詩級逆轉秀教頭都稱瘋狂

單局掉10分還能贏球？今天的美職大聯盟就上演這場神奇的戲碼，小熊隊與響尾蛇隊在第7、8局互相傷害，一共打進21分，最終由小熊隊以13：11逆轉勝，小熊隊總教練康索（Craig Counsell）賽後笑說：「這真的很瘋狂。」

小熊隊先在7局下打了5分帶著7：1領先，然而8局上響尾蛇隊敲出了8支安打，包含1發滿貫砲、1發三分砲，單局猛攻10分。

不過8局下小熊隊很快反擊，凱利（Carson Kelly）三分砲拉近到1分差，塔克（Kyle Tucker）兩分砲逆轉比數，鈴木誠也再敲出陽春砲，3發全壘打也在單局攻進6分。

根據ESPN數據，這是大聯盟史上第一次兩隊在7局以後各自攻下至少10分的9局正規賽，第8局雙方合計狂得16分，更創下瑞格利球場單局最多得分紀錄。

「如果你有看過這種比賽，你應該在這圈混很久了。」康索賽後表示：「我們在一局被打了10分，最後還是贏球，真是瘋狂的比賽，證明了27個出局數沒結束前，一切都有可能，還好我們是贏球的一方。」

根據統計，小熊隊成為過去125個賽季以來，第7支單局被打10分還能贏球的球隊，也是史上第5支單局丟掉10分以上同時又攻下6分以上的球隊。