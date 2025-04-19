MLB／還沒收工就發文罵裁判 奇森姆遭禁賽1場將提上訴

洋基隊二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）昨天先是抗議好球帶遭到驅逐出場，又在比賽中發文到社群媒體上續批，大聯盟今天宣布懲處禁賽1場並罰款，罰款金額未公開，奇森姆將提出上訴。

昨晚洋基與光芒隊之戰，7局上奇森姆在2好3壞後面對低角度速球沒有出棒，但被貝肯（John Bacon）判定好球而遭到三振，奇森姆當下抱怨好球帶而遭到驅逐出場。

比賽還在進行中，被驅逐出場的奇森姆已經在X上發文批評：「根本他X的一點都不接近好球！」隨後這則貼文被刪除。

奇森姆昨天賽後表示：「我當下並不覺得自己說了什麼該被驅逐的話，但可能事後吧。我是一個很有競爭心的人，當我覺得自己是對的，而你卻說出讓我無法接受的話時，我當然會情緒激動、感到憤怒。」

大聯盟場上事務與人力發展高級副總裁的希爾（Michael Hill）表示，對於奇森姆的懲處包含整體行為以及大聯盟針對選手的社群媒體政策。大聯盟規定比賽中禁止使用電子設備，也禁止在社群媒體發布質疑大聯盟裁判公正性、貶低裁判的內容。

由於奇森姆將提出上訴，今天與光芒隊之戰，奇森姆依舊擔任先發第5棒、二壘手。