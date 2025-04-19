MLB／他超愛睡覺的！羅伯茲：大谷翔平起得來顧嬰嗎？

道奇隊日本球星大谷翔平今天開始請「陪產假」（Paternity List），預計將缺席與遊騎兵的三連戰，總教練羅伯玆（Dave Roberts）一到球場就大喊「大新聞」，透露大谷與妻子田中真美子即將迎來第一個孩子，現正全心陪伴。

羅伯玆現身球場時笑容滿面，主動向媒體分享喜訊：「翔平和真美子即將迎接他們的寶寶誕生。」他坦言，尚不確定大谷的歸隊時間，「有可能是這周末吧，但實際上寶寶什麼時候出生，我也不知道。」

談起即將為人父的大谷，羅伯玆很好奇一件事，「他是一個很會調整狀態的人，也超級愛睡覺。等寶寶出生後，我很好奇他是會堅持起床照顧孩子，還是睡眠欲會勝出？這點我也蠻期待的。」

羅沙里歐（Eddie Rosario）今天出現在球場時引起媒體騷動，而下午4點媒體獲准進入道奇休息室時，大谷的球衣雖然在置物櫃，但私人物品已經收走，球團人員低調證實：「大谷今天沒來。」約莫半小時後，羅伯玆親口證實。