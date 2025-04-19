MLB／投手大谷進度落後 將延後復出

道奇隊日本球星大谷翔平今年將重返「投打二刀流」，不過進度比預期的落後，總教練羅伯茲透露，距離「投手大谷」登板還要幾個月；與此同時，台灣小將林維恩經歷經典賽資格賽後迅速成長，在小聯盟一Ａ登上三振、防禦率王。

羅伯茲近日接受訪問時，談到大谷的投球進度，「看起來非常棒，球速也很快。」大谷翔平在美國時間十六日練投時投了十四球，球種包含指叉球和四縫線、二縫線速球，羅伯茲稱讚大谷擁有驚人的身體素質，「輕鬆就能突破九十二、九十三哩（約一四八至一四九公里）。」

季前提到大谷翔平投球預測時，曾給出五月的可能時間點，只不過羅伯茲認為還需要幾個月才能重返投手丘，「我預期他這個賽季，包括季後賽，肯定會重新登板投球。」目前規畫大谷翔平再進行幾次牛棚練習，很快就會開始面對打者投球。

大谷翔平雖然投球進度落後，但依舊是中華隊經典賽可能對手，台灣旅美球員也在持續茁壯，老虎隊的李灝宇在三Ａ連續六場敲安，運動家隊的林維恩更展現出十二局、廿四次三振的宰制級成績。

林維恩去年六月加盟運動家隊，成為隊史第六名台灣球員，今年季前幫助中華隊拿下經典賽資格，也在本季迎接生涯首次在美職亮相，昨天第三次登板中繼四局、投出九次三振、連續解決十二人次。

林維恩本季防禦率○點七五、被上壘率○點五○加上誇張的三振數，三項數據都是所屬的加州聯盟最佳，展現出高一層級的表現，很有機會在今年向上發展；過去旅美台將晉升最快是羅嘉仁，在新人年只花一個月就從高階一Ａ升上二Ａ。