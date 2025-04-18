MiLB／林維恩好狂！4局12上12下飆9K 登三振、防禦率王

效力運動家隊的台灣19歲新星林維恩在美職小聯盟1A展現超狂宰制力，今天後援4局投出12上12下、9次三振的誇張數據，本季3次登板已經累積24K，防禦率0.75，成為聯盟三振王、防禦率王，也收下生涯首勝。

運動家隊1A今天與響尾蛇隊1A交手，前5局打完雙方3：3平手，林維恩在6局下登板，一路投到9局結束都沒讓對手站上壘包，包含8局下的單局連3K，而9局上球隊攻下的寶貴1分後以4：3勝出。

林維恩今天4局9次三振，沒有失分、沒有安打、沒有保送，僅投了47球，其中34顆是好球，繼前一場先發5局失1分、8次三振後，再次繳出好投。

林維恩去年6月以總值135萬美元合約加盟運動家，成為隊史第6名台灣球員，今年首次在美職亮相，初登板3局7K無失分，目前已經累積24次三振、防禦率僅0.75，兩項數據都是加州聯盟最低，另外被上壘率0.50也是最低，展現高出一階的實力。